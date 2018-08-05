Клопп доволен дебютом Алиссона за "Ливерпуль"

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Клопп доволен дебютом Алиссона за "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил дебют бразильского вратаря Алиссона в составе "красных", который пришёлся на товарищеский матч с "Наполи".

"Алиссон очень хорошо читал игру и всегда оказывался в нужном положении позади оборонительной линии, которая действовала высоко. Он активно участвовал в розыгрыше мяча, и нам нужно привыкнуть, чтобы делать это чаще. Я увидел много хороших ситуаций. В решающие моменты он ловил мяч, и я остался очень доволен" - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, что "Ливерпуль" купил Алиссона у "Ромы" за 62,5 миллиона евро плюс бонусы.

Не пропустите видеообзор матча "Ливерпуль" - "Наполи". | http://soccernews.ru

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