Клопп доволен формой Старриджа

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Клопп доволен формой СтарриджаГлавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп расхвалил игру форварда Дэниэла Старриджа

По словам специалиста, нападающий очень неплохо проявил себя на сборах.

"На предсезонке он выглядит очень хорошо. Сейчас он находится в лучшей форме за все время моей работы в "Ливерпуле", – сказал Клопп. 

Напомним, что в прошлом сезоне форвард забил лишь три мяча в 20-ти матчах АПЛ.

Читайте: Старридж: "У меня еще два года по контракту с "Ливерпулем", я рад быть здесь" | http://soccernews.ru

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