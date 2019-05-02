Клопп: "Доволен игрой "Ливерпуля" в матче с "Барселоной", но не результатом"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от "Барселоны" (0:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Футбол бывает таков. В нем нужно забивать голы. "Барселона" забила три мяча, а мы - ничего. Мы отлично атаковали, парни полностью выложились. Я доволен игрой "Ливерпуля" в матче с "Барселоной", но не результатом. Это тяжелое поражение. Нам нужно его принять", - цитирует Клоппа BT Sport.

Ответный матч "Ливерпуль" - "Барселона" состоится в Англии 7 мая.

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