Клопп душевно спел с фанатами "Ливерпуля" в баре: опубликовано видео



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп побывал в баре в США и встретился с болельщиками.

Немецкий специалист попил и спел с фанатами мерсисайдцев.

Юрген Клопп заглянул в бар с фанатами «Ливерпуля» в Мичигане, спел с ними и попил пива. Ну как его можно не любить? pic.twitter.com/K1PpIywsjY — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 28 июля 2018 г.

Напомним, что 51-летний Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году и в прошлом сезоне довел команду до финала Лиги Чемпионов.

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