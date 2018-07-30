Клопп душевно спел с фанатами "Ливерпуля" в баре: опубликовано видео

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Клопп душевно спел с фанатами "Ливерпуля" в баре: опубликовано видео
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп побывал в баре в США и встретился с болельщиками.

Немецкий специалист попил и спел с фанатами мерсисайдцев.

Напомним, что 51-летний Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году и в прошлом сезоне довел команду до финала Лиги Чемпионов.

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