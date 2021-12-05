Клопп эмоционально отреагировал на победу над "Вулверхэмптоном"

Фото: твиттер "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Вулверхэмптоном" (1:0).

Единственный гол в матче на 4-й компенсированной минуте забил Дивок Ориги.

"Просто великолепно! Очень трудная игра, пришлось биться с соперником, изменившим свой подход к игре. Обычно он играет в футбол, сегодня же мы этого почти не видели. "Вулверхэмптон" глубоко защищался и действовал на контратаках, и было действительно трудно, так как нет никого быстрее Адама Траоре.

Наша внимательность была подвергнута серьезному испытанию. Жота не реализовал прекрасные моменты, однако нельзя было выпадать из игры, и мы сохранили концентрацию. Мы выпустили Алекса Окслейд-Чемберлена и Дивока Ориги - и это дало плоды в концовке. Я счастлив. Мы хорошо играли, учитывая трудные условия. Когда счет 0:0, а ты действительно стремишься выиграть, то начинаешь ощущать давление. И то, что мы вырвали победу, доставляет огромное удовольствие.

Дивок Ориги - легенда! Он принес нам победу, и это отличная история. Он отличный форвард. По различным причинам он играет не так много, однако я надеюсь, что однажды ему попадется тренер, который будет выпускать его чаще, чем я", - приводит слова Клоппа ВВС.

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