Клопп еще не определился с голкипером на матч против "Порту"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о выборе голкипера на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту".

"Честно говоря, окончательного решения я еще не принял, но ситуация изменилась.

Сыграет лучший. Но я пока не определился", – сказал Клопп.

Последние три игры первенства Англии в воротах "Ливерпуля" сыграл Лорис Кариус, а Симон Миньоле был в запасе.

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