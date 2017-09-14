Клопп: "Если бы проблемы "Ливерпуля" решились трансферами, то не нужно было бы работать"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что проблемы его команды в обороне не связаны с плохой работой на трансферном рынке.

"После закрытия трансферного окна все говорят, что команда не забывает голы, так как не купила форварда, а пропускает - потому, что не приобрела защитника. Но если бы проблемы "Ливерпуля" решились трансферами, то не нужно было бы работать. Достаточно было бы просто подписывать чеки и наблюдать. Наши защитники ошибаются, но никто не застрахован от ошибок. Нам надо работать над их исправлением", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, что минувшим летом "Ливерпуль" настойчиво пытался купить защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка, но так и не сумел этого сделать.

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