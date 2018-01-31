Клопп: "Если Джан решит уйти – мы пожмем друг другу руки и попрощаемся"

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Клопп: "Если Джан решит уйти – мы пожмем друг другу руки и попрощаемся"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что полузащитник Эмре Джан​ сможет покинуть команду, когда этого захочет.

По информации СМИ, летом футболист перейдет в "Ювентус".

"Пока он играет так, как в последнем матче, все будет в порядке. Он был не очень хорош в предыдущей игре, но вчера он оправдал мое доверие. Если Джан решит уйти – мы пожмем друг другу руки и попрощаемся. Если же он захочет остаться – мы поприветствуем друг друга", - сказал немец.

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