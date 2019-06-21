Клопп: "Если мы дойдем до момента, где футбол - это только деньги, то я уйду"

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп: "Если мы дойдем до момента, где футбол - это только деньги, то я уйду"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о тратах на покупки новых футболистов. Об этом сообщает Sky Sports.

"В Германии у "Баварии" было много денег, около 100 миллионов фунтов. На данным момент за эти деньги можно купить одного футболиста. Рынок очень изменился, однако я продолжаю думать, что команду нужно строить не за счет денег.

"Ливерпуль" - это амбициозный клуб, если бы мы не тратили столько же, сколько тратят остальные, мы не смогли бы претендовать на что-то. Но, если мы дойдем до момента, где футбол - это только деньги, а не футбол, то я уйду", - сказал Клопп. 

При Клоппе в "Ливерпуль" пришел Алиссон за 75 миллионов евро, а также  Вирджил ван Дейк за 84 миллиона евро.

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