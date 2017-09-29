Клопп: "Если в "Баварии" считают, что они смогут добиться больших успехов с другим тренером, то мои им поздравления"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением об увольнении Карло Анчелотти.

"Если честно, меня немногое может удивить в футболе. Я смотрел игру между "Баварией" и ПСЖ. Футбол таков, что индивидуальное мастерство может сыграть решающую роль. Так и случилось в этот раз. Но дело было не в этой игре, не в одном матче. Игра "Баварии" не устраивала руководителей клуба. Именно поэтому они так решили. Хотя я понятия не имею, почему именно они это сделали.

Карло очень опытный тренер. Я уверен, что он не растерял все свои знания о футболе за один вечер. Иногда просто бывает так, что люди не сходятся. Если в "Баварии" считают, что они смогут добиться больших успехов с другим тренером, то я мои им поздравления.

Если Карло решит тренировать дальше, то он найдет себе фантастический клуб и покажет, что он за специалист. На самом деле в мире есть более серьезные проблемы, чем увольнение Анчелотти из "Баварии" - приводит слова Клоппа FourFourTwo.

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