Клопп: "Если в "Баварии" считают, что они смогут добиться больших успехов с другим тренером, то мои им поздравления"

Теги ливерпульюрген клоппкарло анчелотти

Клопп: "Если в "Баварии" считают, что они смогут добиться больших успехов с другим тренером, то мои им поздравления"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением об увольнении Карло Анчелотти.

"Если честно, меня немногое может удивить в футболе. Я смотрел игру между "Баварией" и ПСЖ. Футбол таков, что индивидуальное мастерство может сыграть решающую роль. Так и случилось в этот раз. Но дело было не в этой игре, не в одном матче. Игра "Баварии" не устраивала руководителей клуба. Именно поэтому они так решили. Хотя я понятия не имею, почему именно они это сделали.

Карло очень опытный тренер. Я уверен, что он не растерял все свои знания о футболе за один вечер. Иногда просто бывает так, что люди не сходятся. Если в "Баварии" считают, что они смогут добиться больших успехов с другим тренером, то я мои им поздравления.

Если Карло решит тренировать дальше, то он найдет себе фантастический клуб и покажет, что он за специалист. На самом деле в мире есть более серьезные проблемы, чем увольнение Анчелотти из "Баварии" - приводит слова Клоппа FourFourTwo.

Читайте также: Монтелла зовет Анчелотти к себе в помощники. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 6 16
2 Манчестер Юнайтед 6 16
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 6 13
5 Ливерпуль 6 11
6 Уотфорд 6 11
7 Арсенал Лондон 6 10
8 Бернли 6 9
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Хаддерсфилд Таун 7 9
11 Саутгемптон 6 8
12 Вест Бромвич Альбион 6 8
13 Брайтон & Хоув Альбион 6 7
14 Эвертон 6 7
15 Суонси Сити 6 5
16 Сток Сити 6 5
17 Лестер Сити 6 4
18 Вест Хэм Юнайтед 6 4
19 Борнмут 6 3
20 Кристал Пэлас 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов