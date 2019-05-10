Клопп: "Эта неделя полна сюрпризов. Будет здорово, если нас будет ждать еще один на выходных"

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Клопп: "Эта неделя полна сюрпризов. Будет здорово, если нас будет ждать еще один на выходных"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, чего ждет от финального матча чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном".

"Эта неделя полна сюрпризов. Будет здорово, если нас будет ждать еще один на выходных.

В Англии очень сложно стать чемпионов. Мы должны выиграть свой матч. Команда соперников наслаждается футболом.

В финал Лиги чемпионов мы прошли благодаря сильному желанию. Это же касается и "Тоттенхэма". 

На данный момент "Манчестер Сити" занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 95 баллов. "Ливерпуль" отстает от "горожан" на 1 очко.

12 мая "Ливерпуль" встретится с "Вулверхэмптоном", а "Сити" с "Брайтоном". По итогам этих матчей решится, кто станет чемпионом Англии.

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2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
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