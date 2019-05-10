Клопп: "Эта неделя полна сюрпризов. Будет здорово, если нас будет ждать еще один на выходных"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, чего ждет от финального матча чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном".

"Эта неделя полна сюрпризов. Будет здорово, если нас будет ждать еще один на выходных.

В Англии очень сложно стать чемпионов. Мы должны выиграть свой матч. Команда соперников наслаждается футболом.

В финал Лиги чемпионов мы прошли благодаря сильному желанию. Это же касается и "Тоттенхэма".

На данный момент "Манчестер Сити" занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 95 баллов. "Ливерпуль" отстает от "горожан" на 1 очко.

12 мая "Ливерпуль" встретится с "Вулверхэмптоном", а "Сити" с "Брайтоном". По итогам этих матчей решится, кто станет чемпионом Англии.

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