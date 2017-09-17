Клопп: "Это был красивый футбол, атакующий, доминирующий"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп доволен тем, как сыграла его команда в матче чемпионата Англии с "Бернли" (1:1).

"Это странный и неприятный для нас результат. Но я оценил ту игру, которую показала моя команда. Мы играли очень живо, подвижно. Это был красивый футбол, атакующий, доминирующий", - заявил он.

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