Клопп: "Это был невероятный матч. Победа ошеломляющая"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в эфире BT Sport рассказал, что думает о невероятном камбэке своей команды в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0).

Первая встреча закончилась в пользу испанского клуба (3:0).

"Это был невероятный матч. Победа ошеломляющая. Мы играли против, на мой взгляд, лучшей команды в мире. Выигрывать всегда трудно. Но победить и не пропустить… Это невероятно.

"Мы должны были очень серьезно подойти к матчу, но не бояться. Что касается углового... никто так и не понял, что произошло", - сказал Клопп.

Сегодня, 8 мая, состоится еще один ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Аякс" - "Тоттенхэм", по итогам которого решится, кто станет соперником "Ливерпуля" в финале турнира.

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