Клопп: "Это первый год, когда "Ливерпуль" не расстается с ключевым игроком"

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп: "Это первый год, когда "Ливерпуль" не расстается с ключевым игроком"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о трансферной кампании своего клуба.

"Возможно, это первый год, когда мы не продаем ключевого игрока. Каждый год происходит много изменений, но в обоих направлениях. Теперь же изменения происходят больше в одном направлении. Если нет возможности купить великую и успешную команду, ее нужно построить. Для этого нужно держаться вместе, укреплять состав и делать следующий шаг", - цитирует наставника "красных" SkySports.

Напомним, Алиссон уже прибыл в Ливерпуль для прохождения медосмотра. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 19 июля

Главные новости дня: 19 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов