Клопп: "Это первый год, когда "Ливерпуль" не расстается с ключевым игроком"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о трансферной кампании своего клуба.

"Возможно, это первый год, когда мы не продаем ключевого игрока. Каждый год происходит много изменений, но в обоих направлениях. Теперь же изменения происходят больше в одном направлении. Если нет возможности купить великую и успешную команду, ее нужно построить. Для этого нужно держаться вместе, укреплять состав и делать следующий шаг", - цитирует наставника "красных" SkySports.

Напомним, Алиссон уже прибыл в Ливерпуль для прохождения медосмотра. | soccernews.ru