Клопп: "Это самая невероятная ночь в нашей профессиональной жизни"

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Клопп: "Это самая невероятная ночь в нашей профессиональной жизни"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о победном матче своей команды над "Тоттенхэмом" в финале Лиги чемпионов. Об этом информирует BBC.

Это первый трофей Лиги чемпионов в карьере 51-летнего немца.

"Я невероятно рад за команду, игроков, фанатов, за мою семью. Они очень переживали и заслуживают победу больше, чем кто-либо. Вы когда нибудь видели команду, которая работает без топлива в баке? А наш вратарь делает все сложные вещи простыми.

Это самая ночь в нашей профессиональной жизни. Дорога к победе заняла какое-то время, которое повлияло на ноше развитие.

Вообще, спустя 20 минут после матча я наполовину пьян, но сегодня во мне только вода", - сказал Клопп.

Для "Ливерпуля" эта победа стала 6-й в истории клуба.

А еще: Во время финального матча Лиги чемпионов на поле выбежала полуголая фанатка| http://soccernews.ru
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