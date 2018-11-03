Клопп: "Это самый яркий сезон АПЛ за последние годы"

Юрген Клопп заявил, что нынешний сезон в АПЛ самый захватывающий за последние годы.

"На данный момент нет смысла сравнивать наши результаты с тем, что показывает "Сити". Мы и так реагируем на успехи или неудачи друг друга. Если они играют в пятницу, а мы - в воскресенье, многие думают, что на нас оказывается большее давление, - приводит слова Клоппа The Telegraph. - Тем самым они упускают из виду "Челси“, "Тоттенхэм Хотспур", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" или кого-то ещё.

Надеюсь, наша борьба с "Манчестер Сити" продолжится до конца сезона. Это самый яркий и захватывающий сезон в чемпионате Англии за последние годы.



В прошлом году несколько команд показали действительно хороший результат, однако добраться до "Сити" никто не мог , потому что к ноябрю разрыв был огромным. Сейчас для нас не важно, что делают другие команды. Это имеет значение только тогда, когда мы играем против них. "Ливерпуль" сосредоточен на себе. Это единственный способ, который может привести нас к желаемому результату".

Напомним, что "Сити" и "Ливерпуль" лидируют в АПЛ, обе команды набрали по 26 очков.

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