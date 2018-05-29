Клопп: "Фабиньо обладает мастерством и менталитетом, чтобы играть на самом высоком уровне"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что команда заметно прибавит игре после подписания полузащитника "Монако" Фабиньо.

По словам немецкого наставника, "красные" подписали превосходного футболиста и человека.

"Все, с кем мы говорили, отзывались о нем как о большой личности и отмечали его самоотдачу на тренировках. Кроме того, у него прекрасная семья – такой человек сделает нашу раздевалку только сильнее.

Фабиньо обладает мастерством и менталитетом, чтобы играть на самом высоком уровне. Он может действовать на многих позициях – быть опорником, правым хавбеком и правым защитником. Это круто.

Это умный и чрезвычайно подкованный тактически футболист. Думаю, он усилит нашу команду. Хотя не многие на это способны, поскольку у нас и так игроки высокого уровня", – сказал Клопп.

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