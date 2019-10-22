Клопп: "Генк" - действительно хорошая команда, будет нелегко"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Генком". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Это будет нелегко. Они действительно хорошая команда. "Генк" не всегда играет дальними передачами или сидят в обороне. Они используют пространство, у них есть разные схемы.

Мы настраиваемся на серьезного соперника", - сказал Клопп.

Напомним, матч "Генк" - "Ливерпуль" состоится завтра, 23 октября. Начало игры - в 22:00 (мск).

Подопечные Клоппа занимают 2 место в группе E, "Генк" закрывает таблицу.

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