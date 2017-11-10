Клопп: "Гётце – лучший футболист, которого я когда-либо тренировал"

Теги марио гётцеюрген клоппборуссия дортмунд

Клопп: "Гётце – лучший футболист, которого я когда-либо тренировал"Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп расхвалил полузащитника немецкой команды Марио Гетце

"Гётце – лучший футболист, которого я когда-либо тренировал. Он был невероятным игроком", - сказал наставник.

Напомним, что сейчас Клопп тренирует "Ливерпуль". 

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