Клопп: "Голы Салаха очень важны для нас"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарии после матча 31-го АПЛ против "Уотфорда".

"Очень приятно выиграть с таким счётом, хотя у нас могли возникнуть трудности. Знали, что должны играть с первой до последней секунды, а также выложиться более чем на сто процентов. Мы забили два невероятно хороших гола, и игроки не остановились на этом. Вот таким футбол и должен быть. Я действительно рад. Для Салаха поучаствовать в пяти голах - это фантастика, но ещё круче, что он забил четыре. Его голы очень важны для нас" - цитирует Клоппа BBC.

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