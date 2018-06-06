Клопп готов рассмотреть предложение "Реала"

Теги реал мадридливерпульюрген клопп

Клопп готов рассмотреть предложение "Реала"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов рассмотреть предложение мадридского "Реала", который заинтересован в его подписании.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на испанскую прессу, наставник "красных" открыт для переговоров с королевским клубом. Однако он понимает, что главным препятствием на пути его возможного переезда на "Сантьяго Бернабеу" является нежелание руководства мерсисайдцев с ним расставаться.

Напомним, Зидан ушел из "Реала" из-за разногласий с Пересом по двум трансферам. | soccernews.ru

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