Клопп готов рассмотреть предложение "Реала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов рассмотреть предложение мадридского "Реала", который заинтересован в его подписании.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на испанскую прессу, наставник "красных" открыт для переговоров с королевским клубом. Однако он понимает, что главным препятствием на пути его возможного переезда на "Сантьяго Бернабеу" является нежелание руководства мерсисайдцев с ним расставаться.

Напомним, Зидан ушел из "Реала" из-за разногласий с Пересом по двум трансферам. | soccernews.ru