Клопп готов сделать ставку на Кариуса в следующем сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов сделать ставку на вратаря Лориуса Кариуса в следующем сезоне.

Наставник "красных" уверен, что немецкий страж ворот сможет реабилитироваться в глазах болельщиков клуба, поэтому решил дать ему ещё один шанс.

Изначально Клопп хотел купить голкипера "Ромы" Алиссона, однако эту сделку провернуть так и не удалось. В связи с этим, рулевой "Ливерпуля" изменил позицию по своему соотечественнику, который "наворотил дел" в финале Лиги Чемпионов.

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