Клопп готов возглавить "Реал" после окончания текущего сезона
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов возглавить мадридский "Реал" после окончания текущего сезона, информирует Football Espana.
Так, по сведениям источника, руководству королевского клуба получило ответ от окружения немецкого специалиста о готовности его переезда на "Сантьяго Бернабеу" следующим летом. Учитывая это, "сливочные" вполне могут пожертвовать текущим сезоном и назначить своим временным наставником Сантьяго Солари, который ныне руководит их второй командой. А уже в июле подписать контракт с Клоппом.
Напомним, Лопетеги может быть уволен уже в воскресенье. | soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" определился с заменой для Паредеса
-
Один за всех и все за одного: ТОП-5 результативных трио в первой половине текущего сезона. Часть вторая.
-
Главные новости дня: 29 января
-
Черышев помог "Валенсии" обыграть "Хетафе" и выйти в полуфинал Кубка Испании
-
"Монако" вылетел из Кубка французской лиги, несмотря на гол Головина
Лента новостей
-
Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)
-
"Бетис" нацелился на игрока "Тоттенхэма"
-
Гаттузо ярко высказался о новичке "Милана" Пентеке
-
"Зенит" определился с заменой для Паредеса
-
Гвардиола прокомментировал поражение от "Ньюкасла"
-
Один за всех и все за одного: ТОП-5 результативных трио в первой половине текущего сезона. Часть вторая.
-
Главные новости дня: 29 января
-
1
Гвардиола не смог побить рекорд Моуринью
-
Черышев помог "Валенсии" обыграть "Хетафе" и выйти в полуфинал Кубка Испании
-
"Монако" вылетел из Кубка французской лиги, несмотря на гол Головина
-
Гол экс-игрока "Зенита" помог "Ньюкаслу" обыграть "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Юнайтед" впервые не выиграл при Сульшере
-
Айртон прокомментировал дебютный гол за "Спартак"
-
"Милан" обыграл "Наполи" благодаря дублю Пентека
-
"Арсенал" обыграл "Кардифф" в матче 24-го тура АПЛ
-
Сектор болельщиков "Кардиффа" окрасился в желтый цвет в честь пропавшего футболиста
-
Сарри ярко высказался о трансфере игроков
-
В Москве пройдёт сбор подписей в поддержку братьев Кокориных
-
Головин забил первый гол за "Монако"
-
"Ливерпуль" - "Лестер": анонс и прогноз матча 24 тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|23
|33
|10
|Лестер Сити
|23
|31
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11