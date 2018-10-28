Клопп готов возглавить "Реал" после окончания текущего сезона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов возглавить мадридский "Реал" после окончания текущего сезона, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, руководству королевского клуба получило ответ от окружения немецкого специалиста о готовности его переезда на "Сантьяго Бернабеу" следующим летом. Учитывая это, "сливочные" вполне могут пожертвовать текущим сезоном и назначить своим временным наставником Сантьяго Солари, который ныне руководит их второй командой. А уже в июле подписать контракт с Клоппом.

Напомним, Лопетеги может быть уволен уже в воскресенье. | soccernews.ru