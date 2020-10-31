Клопп, Гвардиола и Сульшер призвали вернуть 5 замен в матчах АПЛ

Тренеры топ-команд АПЛ недовольны отменой правила, которое позволяло проводить по 5 замен за один матч.

Практически одновременно о необходимости возвращения "пандемийного нововведения" заявили Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола и Уле Гуннар Сульшер.

Звёздные наставники сетуют, что из-за напряжённого графика количество травм заметно увеличилось, как и общая нагрузка на футболистов.

Напомним, что 5 замен можно было проводить в АПЛ после возобновления прошлого сезона, который приостанавливался из-за пандемии. Затем клубы проголосовали против этого правила в новом чемпионате.

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