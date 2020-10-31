Клопп, Гвардиола и Сульшер призвали вернуть 5 замен в матчах АПЛ

Теги юрген клоппхосеп гвардиолауле гуннар сульшер

Клопп, Гвардиола и Сульшер призвали вернуть 5 замен в матчах АПЛ

Тренеры топ-команд АПЛ недовольны отменой правила, которое позволяло проводить по 5 замен за один матч.

Практически одновременно о необходимости возвращения "пандемийного нововведения" заявили Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола и Уле Гуннар Сульшер.

Звёздные наставники сетуют, что из-за напряжённого графика количество травм заметно увеличилось, как и общая нагрузка на футболистов.

Напомним, что 5 замен можно было проводить в АПЛ после возобновления прошлого сезона, который приостанавливался из-за пандемии. Затем клубы проголосовали против этого правила в новом чемпионате. 

Не пропустите: Защитник "Вулверхэмптона" установил рекорд АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мбаппе – самый дорогой футболист до 21 года по версии Forbes

Мбаппе – самый дорогой футболист до 21 года по версии Forbes

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов