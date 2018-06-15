Клопп хочет переманить в "Ливерпуль" своего бывшего подопечного



"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Марио Гетце, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает главный тренер "красных" Юрген Клопп, который ранее работал с ним в "Боруссии". Также хавбеком интересуются "Арсенал", "Эвертон" и "Вест Хэм".

В минувшем сезоне 26-летний Гетце провел за "Боруссию" 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

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