Клопп хочет переманить в "Ливерпуль" своего бывшего подопечного

Теги ливерпульборуссия дортмундмарио гётце

Клопп хочет переманить в "Ливерпуль" своего бывшего подопечного
"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Марио Гетце, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает главный тренер "красных" Юрген Клопп, который ранее работал с ним в "Боруссии". Также хавбеком интересуются "Арсенал", "Эвертон" и "Вест Хэм".

В минувшем сезоне 26-летний Гетце провел за "Боруссию" 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

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