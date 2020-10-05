Клопп хочет подписать нового вратаря вместо Адриана

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Клопп хочет подписать нового вратаря вместо Адриана

"Ливерпуль" собирается усилиться голкипером до закрытия трансферного окна, пишет The Independent.

По информации источника, главный тренер "красных" Юрген Клопп разочаровался в Адриане после разгромного поражения от "Астон Виллы" (2:7).

Немецкий наставник хочет видеть в команде другого дублёра для основного вратаря Алиссона, который сейчас восстанавливается после травмы плеча.

Наиболее вероятный вариант для "Ливерпуля" - Пауло Гассанига из "Тоттенхэма", которому тяжело конкурировать с Уго Льорисом и Джо Хартом.

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