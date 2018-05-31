Клопп хочет подписать вингера "Барселоны"

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Клопп хочет подписать вингера "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Mundo Deportivo, наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп очень хочет видеть молодого француза в своей команде. В ближайшее время немец планирует провести встречу с матерью игрока.

Ранее "Ливерпуль" уже подписал хавбеков Наби Кейта и Фабиньо.

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