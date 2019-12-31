Клопп хочет помешать уходу Лалланы из "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана с высокой долей вероятности покинет команду по окончании сезона.

Контракт 31-летнего футболиста с "красными" истекает летом 2020 года и к нему есть серьёзный интерес со стороны других клубов.

Тем не менее, как сообщает The Telegraph, главный тренер "скаузеров" Юрген Клопп попытается сохранить хавбека в составе. По просьбе немецкого наставника руководство предложит игроку новое однолетнее соглашение.

Лаллана выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, сыграл 170 матчей, забил 22 гола и сделал 22 ассиста. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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