Клопп хочет в будущем возглавить сборную Германии

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп раздумывает над тем, где продолжить карьеру после отъезда с "Энфилда".

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, звёздному тренеру интересна работа у руля сборной Германии.

Немецкий футбольный союз, в свою очередь, также хочет видеть Клоппа на тренерском мостике "Бундестим".

Впрочем, в ближайшем будущем такое назначение вряд ли возможно, поскольку 53-летний специалист полностью сосредоточен на своих обязанностях в "Ливерпуле".

Контракт Клоппа с "красными" рассчитан до июня 2024 года.

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