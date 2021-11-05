Клопп хочет видеть в "Ливерпуле" Азара

Теги реал мадридэден азарливерпульюрген клопптрансферы

Клопп хочет видеть в "Ливерпуле" Азара

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар может в скором времени вернуться в Англию, сообщает El Nacional.

По информации источника, в трансфере бельгийца заинтересован главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Немецкий наставник считает, что у него получится реанимировать карьеру 30-летнего футболиста.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 10 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с королевским клубом рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.

Не пропустите: Три европейских топ-клуба контактируют с агентом Тчуамени. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" выполнит три условия Хави

"Барселона" выполнит три условия Хави

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов