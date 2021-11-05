Клопп хочет видеть в "Ливерпуле" Азара

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар может в скором времени вернуться в Англию, сообщает El Nacional.

По информации источника, в трансфере бельгийца заинтересован главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Немецкий наставник считает, что у него получится реанимировать карьеру 30-летнего футболиста.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 10 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с королевским клубом рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.

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