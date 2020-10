Клопп и Анчелотти поспорят за звание лучшего тренера АПЛ в сентябре

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера английской Премьер-лиги по итогам сентября.

В этот раз за престижную индивидуальную награду поборются четыре специалиста.

Это Карло Анчелотти ("Эвертон", 9 очков в 3 матчах), Юрген Клопп ("Ливерпуль", 9 очков в 3 матчах), Брендан Роджерс ("Лестер", 9 очков в 3 матчах) и Дин Смит ("Астон Вилла", 6 очков в 2 матчах).

Leading from the touchline ‍



Which boss should be named @BarclaysFooty Manager of the Month for September?



➡️ https://t.co/Thu2BfOxn6 pic.twitter.com/XADA7SX9iT