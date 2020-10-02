Клопп и Анчелотти поспорят за звание лучшего тренера АПЛ в сентябре

Теги карло анчелоттиюрген клоппбрендан роджерсдин смит

Клопп и Анчелотти поспорят за звание лучшего тренера АПЛ в сентябре

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера английской Премьер-лиги по итогам сентября.

В этот раз за престижную индивидуальную награду поборются четыре специалиста.

Это Карло Анчелотти ("Эвертон", 9 очков в 3 матчах), Юрген Клопп ("Ливерпуль", 9 очков в 3 матчах), Брендан Роджерс ("Лестер", 9 очков в 3 матчах) и Дин Смит ("Астон Вилла", 6 очков в 2 матчах).

Голосование продлится до 5 октября. В нём примут участие болельщики и футбольные эксперты.

Не пропустите: АПЛ назвала 8 претендентов на звание лучшего игрока сентября. | http://soccernews.ru
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