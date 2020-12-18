Клопп и Флик набрали равные баллы The Best

Появились подробности голосования за приз The Best в номинации "Лучший тренер 2020 года".

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и Ханси Флик из "Бавария" получили одинаковое количество баллов от проголосовавших капитанов и тренеров сборных.Оба немца имеют по 24 балла. Однако Клопп смог обойти конкурента за счет большего количества голосов именно от тренеров.

Наставник "Ливерпуля" получил по 7 баллов от тренеров и капитанов сборных и еще по 5 очков от болельщиков и представителей СМИ. Рулевой мюнхенцев, напротив, по 5 баллов от тренеров и капитанов и по 7 от медиа и фанатов.