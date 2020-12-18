Клопп и Флик набрали равные баллы The Best
Появились подробности голосования за приз The Best в номинации "Лучший тренер 2020 года".
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и Ханси Флик из "Бавария" получили одинаковое количество баллов от проголосовавших капитанов и тренеров сборных.Оба немца имеют по 24 балла. Однако Клопп смог обойти конкурента за счет большего количества голосов именно от тренеров.
Наставник "Ливерпуля" получил по 7 баллов от тренеров и капитанов сборных и еще по 5 очков от болельщиков и представителей СМИ. Рулевой мюнхенцев, напротив, по 5 баллов от тренеров и капитанов и по 7 от медиа и фанатов.
В то же время, главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса в общей сумме получил 11 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18