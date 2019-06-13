Клопп и футболисты "Ливерпуля" получили элитные подарки за победу в Лиге Чемпионов

Руководство "Ливерпуля" решило дополнительно поощрить главного тренера Юргена Клоппа и футболистов команды за победу в Лиге Чемпионов.

Как сообщает Daily Mail, наставник "красных" и 28 игроков получили в подарок от боссов клуба золотые смартфоны iPhone X.

Стоимость одного такого смартфона составляет почти 4 тысячи евро.

Напомним, что в финале ЛЧ "Ливерпуль" взял верх над "Тоттенхэмом".

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