Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии

Вчера, 28 ноября, в Манчестере прошел специальный ужин Ассоциации менеджеров лиги (LMA).

На этом мероприятии главные тренеры "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола были включены в Зал славы LMA.

Специалистам были вручены специальные серебряные салатницы. Награду дарили президент Ассоциации Гарет Саутгейт и член совета директоров, а также член Зала славы сэр Алекс Фергюсон.

Отметим, что тренеры введены в Зал славы LMA в знак признания их исторических достижений.

Напомним, что под руководством Юргена Клоппа "Ливерпуль" в прошлом сезоне стал победителем Лиги Чемпионов. При Гвардиоле "Сити" дважды становился чемпионом Англии.

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