Клопп и игроки "Ливерпуля" ярко поздравили больных детей с Рождеством
Представители "Ливерпуля" организовали особенный праздник для детей, которые находятся в больнице "Alder Hey".
Главный тренер "красных" Юрген Клопп и игроки команды прибыли в медицинское учреждение в шапках Санта Клаусов, они общались с маленькими пациентами и раздавали подарки к Рождеству.
Jürgen Klopp and the squad made their annual Christmas visit to @AlderHey and managed to put smiles on faces.. pic.twitter.com/S87IT9ftNv— Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019
Напомним, что "Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ. Мерсисайдцы набрали в 16 турах 46 очков и на 8 баллов опережают идущий вторым "Лестер".
Не пропустите: Моуринью прокомментировал продление контракта Клоппа с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Нападающий из провинции: как Иммобиле превратился в лучшего бомбардира Серии "А"?
-
"Атлетико" готов снизить цену на Сауля
-
"Ростов" опубликовал видеоролик, посвящённый разгромной победе над "Спартаком"
-
Неймара заметили в компании российской топ-модели
-
Тренер "Реал Сосьедада": "Остановить Месси невозможно"
-
СМИ узнали о странном решении Федуна по поводу будущего Ананидзе в "Спартаке"
-
Основной игрок "Барселоны" усугубил травму, катаясь на сноуборде
-
Хабиб посоветовал Роналду подумать о завершении карьеры
-
Президент Ла Лиги Тебас раскритиковал Флорентино Переса
-
Ванда Нара мешает ПСЖ выкупить Икарди
-
Моуринью "наехал" на Орье
-
1
Клопп и игроки "Ливерпуля" ярко поздравили больных детей с Рождеством
-
Экс-полузащитник "Зенита" Паредес заявил о желании вернуться в "Бока Хуниорс"
-
1
"Реал" хочет отдать Йовича в аренду
-
Малком опубликовал видео со своими голами на тренировке
-
1
Акинфеев рассказал, каким видит завершение своей карьеры
-
Озил выступил с критикой в адрес Китая
-
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" готовы заплатить 50 миллионов евро за шведского таланта
-
Выживший в авиакатастрофе защитник "Шапекоэнсе" объявил о завершении карьеры
-
"Манчестер Сити" попытается вернуть Санчо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9