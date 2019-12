Клопп и игроки "Ливерпуля" ярко поздравили больных детей с Рождеством

Представители "Ливерпуля" организовали особенный праздник для детей, которые находятся в больнице "Alder Hey".

Главный тренер "красных" Юрген Клопп и игроки команды прибыли в медицинское учреждение в шапках Санта Клаусов, они общались с маленькими пациентами и раздавали подарки к Рождеству.

Jürgen Klopp and the squad made their annual Christmas visit to @AlderHey and managed to put smiles on faces.. pic.twitter.com/S87IT9ftNv