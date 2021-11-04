Клопп и Симеоне снова не пожали руки друг другу после матча

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Рукопожатие между наставником "Атлетико" Диего Симеоне и главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом так и не состоялось.

После завершения матча между командами в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов немец отправился на поле поздравлять своих подопечных, а аргентинец стоял вблизи боковой линии и подбадривал игроков "матрасников".

Когда Клопп направился в сторону Симеоне, тот неспешно ушёл в подтрибунное помещение. Ранее рулевой "Атлетико" признался, что не любит рукопожатия с оппонентом после финального свистка.

Напомним, что "Ливерпуль" победил в обеих встречах с испанцами - 3:2 на выезде и 2:0 дома.

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