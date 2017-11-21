Клопп: "Игра против "Севильи" - самая важная в сезоне"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился настроем команды на матч 5-го тура группового турнира Лиги Чемпионов против "Севильи".

В беседе с журналистами немецкий специалист отметил важность предстоящего поединка, который состоится сегодня, 21 ноября.

"Чем ближе конец группового этапа, тем важнее матчи. Пока это самая главная игра для нас - против "Севильи" на ее поле", - отметил он.

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