Клопп: "Играть со "Спартаком" тяжело"
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итог матчу своей команды против московского "Спартака".
"Никто не мог себе представить, что сегодня все случится именно таким образом. Для каждой из команд это была игра из серии "все или ничего". У "Спартака" на самом деле - хорошая команда, хотя я знаю, что теперь, возможно, вы не будете так думать. Но с ними сложно играть. После того, как мы завладели инициативой, нам не пришлось защищаться. Нам помогла пара ранних голов. Это был хороший вечер на "Энфилде", - цитирует наставника "красных" Чемпионат.
Напомним, Каррера также высказался по матчу против "Ливерпуля". | soccernews.ru
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