Клопп: "Игроки "Ливерпуля" сумели прибавить после ухода Коутиньо"

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Клопп: "Игроки "Ливерпуля" сумели прибавить после ухода Коутиньо"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп доволен тем, как команда сумела компенсировать уход полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону".

"Коутиньо был лидером нашей команды. Когда у нас что-то не получилось, достаточно было отдать ему мяч и ждать, что он что-нибудь придумает. Когда он ушел, мы поняли, что нужно как-то компенсировать его потерю. Нам пришлось переложить ответственность на других игроков и разделить обязанности между ними. Спустя несколько недель я могу сказать, что доволен тем, как мои игроки справились с этим. Они сумели прибавить после ухода Коутиньо", - цитирует Клоппа The Telegraph.

Напомним, что Коутиньо покинул "Ливерпуль" 6 января. С тех пор мерсисайдцы добились четырех побед при одной ничьей и двух поражениях, с разницей мячей 22-10.

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