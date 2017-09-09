Клопп: "Исход матча с "Манчестер Сити" решило удаление Мане"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Сити" (0:5) в матче 4-го тура чемпионата Англии.

"В равных составах мы играли хорошо и создавали моменты у ворот соперника. Потом мы пропустили глупый гол, неудачно сыграв в том эпизоде. Но исход матча решило удаление Мане. Я не думаю, что это была красная карточка. Садио не видел вратаря "Манчестер Сити", это просто несчастный случай. Голкипер вышел из ворот, а форвард шел в борьбу до конца. Судья удалил меня, так как сказал ему помощнику на бровке, что удаления не было. Надеюсь, что Эдерсоном все будет в порядке. Мане очень переживает из-за этого эпизода. Я редко проигрывал 0:5 и это непросто ощущать. Мы не были настолько хуже соперника", - приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что поражение с разницей в пять мячей стало первым для Клоппа за последние 11 лет

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