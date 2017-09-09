Клопп: "Исход матча с "Манчестер Сити" решило удаление Мане"

Теги манчестер ситиливерпульюрген клопп

Клопп: "Исход матча с "Манчестер Сити" решило удаление Мане"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Сити" (0:5) в матче 4-го тура чемпионата Англии.

"В равных составах мы играли хорошо и создавали моменты у ворот соперника. Потом мы пропустили глупый гол, неудачно сыграв в том эпизоде. Но исход матча решило удаление Мане. Я не думаю, что это была красная карточка. Садио не видел вратаря "Манчестер Сити", это просто несчастный случай. Голкипер вышел из ворот, а форвард шел в борьбу до конца. Судья удалил меня, так как сказал ему помощнику на бровке, что удаления не было. Надеюсь, что Эдерсоном все будет в порядке. Мане очень переживает из-за этого эпизода. Я редко проигрывал 0:5 и это непросто ощущать. Мы не были настолько хуже соперника", - приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что поражение с разницей в пять мячей стало первым для Клоппа за последние 11 лет

Не пропустите: "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" - 5:0 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Динамо" и "Зенит" завершили матч без голов

"Динамо" и "Зенит" завершили матч без голов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 4 10
2 Манчестер Сити 4 10
3 Челси 4 9
4 Уотфорд 4 8
5 Тоттенхэм 4 7
6 Хаддерсфилд Таун 3 7
7 Ливерпуль 4 7
8 Вест Бромвич Альбион 4 7
9 Арсенал Лондон 4 6
10 Сток Сити 4 5
11 Саутгемптон 4 5
12 Бернли 3 4
13 Брайтон & Хоув Альбион 4 4
14 Суонси Сити 3 4
15 Эвертон 4 4
16 Ньюкасл Юнайтед 3 3
17 Лестер Сити 4 3
18 Кристал Пэлас 3 0
19 Борнмут 4 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов