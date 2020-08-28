Клопп исключил переход Месси в "Ливерпуль"

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Клопп исключил переход Месси в "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "красные" не интересуются нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.

"Это хороший игрок. Любой хотел бы видеть Месси в своей команде. Но в нашем случае это без шансов. Лео никогда не играл в другом чемпионате. Здесь другой футбол. Я бы хотел на это посмотреть, но не уверен, что это произойдёт", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, что звёздный аргентинец захотел уйти из-за непонятных перспектив "Барсы". Он недоволен действиями руководства и стратегией развития клуба.

Борьбу за 33-летнего Месси ведут "Манчестер Сити" и ПСЖ. "Блауграна" требует за свою главную звезду 700 миллионов евро.

Не пропустите: Стоичков высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

В Англии, защитники его просто банально сожрут. Там жёсткий футбол, и кубковых матчей там намного больше, он ещё вспомнит Барсу, и не раз, где можно разгуливать по полю как по лужайке возле дома. Пеп его быстро поставит на место!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Картон ещё в Баварию попросился бы ,клоун ...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В самую суть попал!

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