Клопп исключил продажу Джана этой зимой
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что клуб не планирует отпускать Эмре Джана этой зимой.
"Эмре не покинет "Ливерпуль" этой зимой. Он все еще молод, но уже стал классным футболистом, он для нас очень важен. Порой игроки просто просиживают штаны в ожидании того, когда срок действия их соглашения с клубом истечет. Для команды в таких ситуациях нет ничего хорошего. Но в случае с Эмре мне не на что жаловаться. Он отдает все свои силы и позиционирует себя футболистом "Ливерпуля" - приводит слова Клоппа Sky Sports.
Действующий контракт Джана с "Ливерпулем" истекает летом этого года.
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