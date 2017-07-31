Клопп исключил продажу Коутиньо

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил продажу полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо.

"Нет иного способа интерпретировать это - он не доступен для продажи. Слово "нет" означает, что для этого нет никакой предпосылки. Поэтому новых новостей нет, не так ли?", - приводит слова наставника "красных" LiverpoolEcho.

Напомним, Неймар призвал Коутиньо отказать "Барселоне". | soccernews.ru