Клопп исключил продажу Коутиньо

Теги юрген клоппкоутиньоливерпуль

Клопп исключил продажу КоутиньоГлавный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил продажу полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо.

"Нет иного способа интерпретировать это - он не доступен для продажи. Слово "нет" означает, что для этого нет никакой предпосылки. Поэтому новых новостей нет, не так ли?", - приводит слова наставника "красных" LiverpoolEcho.

Напомним, Неймар призвал Коутиньо отказать "Барселоне". | soccernews.ru

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