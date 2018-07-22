Клопп изменил свое мнение касательно дорогостоящих трансферов

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, критиковавший "Манчестер Юнайтед" за трансфер Поля Погба, изменил свое мнением в этом вопросе.

"Да, сегодня есть такая проблема. Что бы ты ни сказал, этого никто не забудет. С другой стороны, те слова отчасти правдивы. Я не мог представить, что мир так изменится за два с половиной года.

Сто миллионов были сумасшедшими деньгами. С тех пор мир совершенно изменился, мы купили самого дорогого вратаря и так далее. Нам безразлично, что думают остальные, как и "Манчестер Юнайтед" были безразличны мои слова. Это было просто мнение в тот момент.

Изменил ли я свое мнение? Да, изменил. Но лучше пересмотреть свое мнение, чем не иметь его в принципе" - приводит слова Клоппа Mirror.

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