Клопп: "Капитан команды не может играть в каждом матче"

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Клопп: "Капитан команды не может играть в каждом матче"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, почему не выпустил на поле капитана Джордана Хендерсона в матче Лиги чемпионов со "Спартаком" (7:0).

Наставник берег силы игрока на дерби с "Эвертоном".

"Капитан команды не может играть в каждом матче. Джордан в хорошей форме, но я подумал, что есть смысл дать ему немного отдохнуть. Также я знал, что люди сделают из этого какую-то историю. Быть капитаном "Ливерпуля" – самая трудная работа в футболе. Почему? Потому что перед вами капитанскую повязку носил Стивен Джеррард", - сказал он.

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