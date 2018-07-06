Клопп: "Кариус ошибался в финале ЛЧ из-за удара в голову, который ему нанес Рамос"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ошибки вратаря Лориса Кариуса в финальном матче Лиги Чемпионов с "Реалом" (1:3).
"Удар, который получил Кариус в голову от Рамоса является объяснением ошибок. Я считаю это объяснением, но не оправданием.
После матча я просмотрел много фотографий того эпизода с разных ракурсов. У меня закралась мысль, если Кариус не ошибался до этого момента, то не удар ли стал причиной его ошибок?
Если человек получает сотрясение, то симптомы этого проявляются и через несколько дней. В итоге, через пять дней после матча у Кариуса было 26 из 30 признаков сотрясения. Так что для меня все очевидно", - приводит слова Клоппа BBC Sport.
Напомним, что в том матче Рамос также нанес тяжелую травму нападающего "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, который не смог продолжить матч.
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