Клопп: "Кажется, что "Сити" станет чемпионом уже в январе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "Манчестер Сити" главным фаворитом сезона в чемпионате Англии.

"Сможет ли в чемпионате победить команда, которая играет в атакующий футбол? Спросите, что об этом у Хосепа Гвардиолы. Кажется, что "Сити" станет чемпионом уже в январе", - сказал наставник.

По итогам девяти туров чемпионата Англии "Манчестер Сити" идет на первом месте в турнирной таблице.

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