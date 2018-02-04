Клопп: "Кейн по стилю игры похож на Фирмино"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил форварда своей команды Роберто Фирмино с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном.

"Кейну нравится получать мяч глубоко и действовать по всей ширине атаки. Среди всех форвардов Премьер-лиги на него больше всего похож Фирмино. Он также играет на любом участке поля. Кейн очень разносторонен. Он сочетает функции "девятки" и "десятки". Фирмино может также", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

В этом сезоне 26-летний Фирмино провел 34 матча, забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. На счету 24-летнего Кейна 30 мячей и 4 голевых паса в 31 поединке.

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