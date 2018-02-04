Клопп: "Кейн по стилю игры похож на Фирмино"

Теги ливерпульюрген клоппроберто фирминохарри кейн

Клопп: "Кейн по стилю игры похож на Фирмино"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил форварда своей команды Роберто Фирмино с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном.

"Кейну нравится получать мяч глубоко и действовать по всей ширине атаки. Среди всех форвардов Премьер-лиги на него больше всего похож Фирмино. Он также играет на любом участке поля. Кейн очень разносторонен. Он сочетает функции "девятки" и "десятки". Фирмино может также", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

В этом сезоне 26-летний Фирмино провел 34 матча, забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. На счету 24-летнего Кейна 30 мячей и 4 голевых паса в 31 поединке.

Не пропустите: Сон Хын Мин: "Тоттенхэм" имеет шансы победить "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов