Клопп: "Когда играешь против "Барселоны", ты точно не фаворит"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о предстоящем полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Барселоной". Об этом сообщает DAZN.

"Камп Ноу" - обычный стадион. Да, он большой, но это не храм футбола. Когда-то должно было случится так, чтобы мы попали туда. Мы наблюдали за командами, которым доводилось там играть, теперь пришло наше время. Когда играешь против "Барселоны", ты точно не фаворит", - сказал тренер.

Матч "Барселона" - "Ливерпуль" состоится 1 мая на "Камп Ноу". Начало - в 22:00 мск.

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