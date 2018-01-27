Клопп: "Когда Старридж в форме, он по-прежнему является выдающимся форвардом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с нападающим команды Дэниелем Старриджем, который потерял место в основном составе английского клуба.

"Никогда в жизни не обещал футболисту игрового времени. Это невозможно. Когда Старридж в форме, он по-прежнему является выдающимся форвардом, и в этом нет сомнений. Однако в последние несколько недель он по разным причинам не играл. Конечно, одними из таких причин были уровень игры Фирмино и прогресс Соланке. А Дэниел то тренировался, то – нет. В то время, когда Старридж тренировался, в матчах его преследовали неудачи.

Не могу сказать, останется ли Дэниел в клубе по итогам января. Этот вопрос открыт, и по нему много слухов. Сейчас по этому поводу сказать нечего. До сих пор мы в нём нуждались. А что произойдёт в ближайшие дни — посмотрим", - сказал он.

В текущем сезоне форвард сыграл в девяти матчах АПЛ, забив два гола.

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